Pink es reconocida como la mujer más hermosa del mundo

La revista People eligió a Pink como la mujer más hermosa del mundo para este 2018 en su reciente emisión, reconocimiento que tiene como testigo a su antecesora Julia Roberts, quien posó para la edición anterior conmemorando los 26 años desde la primera vez que recibió la misma distinción.

El presente año, la revista People realizó una variante en la nominación de dicha edición que anteriormente se llamaba ‘Most Beutiful Woman’ (La mujer más hermosa) y ahora es presentada como ‘The Beautiful Issue’ (El Número de la Belleza) inaugurada por la cantante estadounidense.

Según se conoce, People utiliza esta emisión para suprimir los estereotipos de la belleza convencional y evitar la competencia directa entre las celebridades femeninas.

“Es una intérprete, una madre y un modelo a seguir cuya honestidad, humor, seguridad en sí misma y puro carisma la han convertido en una de las artistas más fascinantes y queridas del planeta “, señala la revista People.

Pink es una de las artistas más aceptadas y carismáticas que tiene la industria de la música, cualidades que le han ayudado a conseguir escalar a la cúspide de la fama. La estadounidense es una referencia para la comunidad LGTB y ha demostrado su apoyo en más de una ocasión.

“ Mi casa es un espacio libre de géneros, pero me parece que el mero término ‘género neutro’ ya es una etiqueta y yo no creo en ellas. No me gustan, sencillamente creo que una mujer o una chica pueden hacer cualquier cosa que se propongan. También creo que un chico puedo hacer lo que quiera. Yo tengo amigos que llevan vestidos, y me parece perfecto. ¡Haz lo que sea que te haga feliz! Así es nuestro hogar”, manifestó Pink.