Ninel Conde y su picante imagen que ha despertado pasiones prohibidas entre sus fans

Ninel Conde se presentó este último lunes 07 de mayo en la alfombra roja de la sexta temporada de la exitosa teleserie ‘El señor de los Cielos’ que se estrenará hoy por Telemundo Estados Unidos.

En esta serie, Ninel Conde interpretaría a ‘Evelina’, una bella mujer que conquistaría el corazón de dos narcotraficantes. La presencia de la actriz en la alfombra roja, deslumbró a todos sus fans por el sexy vestido que lució.

Sí, así como lo lees, Ninel Conde robó suspiros no solo a sus seguidores, también a los periodistas y fotógrafos que estaban presentes, quienes pidieron a la mexicana que pose para sus lentes.

“Es la primera vez que participo en una narco serie. Ya me habían invitado antes a una, no digo el nombre, pero no se pudo dar por mis tiempos… Ahora me motivó la calidad del producto, el éxito que ha tenido, el prestigio, creo que vale la pena. Además se adecuó a mis tiempos porque fueron tres o cuatro meses, no fue tanto para meterse al foro”, sentenció la actriz a los medios mexicanos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz pidió a sus seguidores a que estén atentos a la sexta temporada de la teleserie ‘El señor de los Cielos’ y no dudó en agradecer a Dios por este nuevo proyecto.

“Muy pronto la sexta temporada de el Señor De Los Cielos. Gracias a Dios por un nuevo proyecto y una nueva aventura en una producción que va más allá de todo lo que hemos visto. Ya quiero que conozcan a Evelina”, fue el mensaje que publicó de Ninel Conde.