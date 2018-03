Ninel Conde y el contundente mensaje para sus exparejas

¡Sorprendió a más de uno! La bella Ninel Conde sorprendió a sus seguidores con un peculiar video que publicó en su cuenta de Instagram, donde la actriz se atrevió a mandar un contundente mensaje para los exs.

“Si yo tuviera un ex amor frente a mí, un ex amor que me hubiese lastimado mucho, me hubiera fallado. Lo primero que le diría: “me complace informarte que estoy mucho mejor sin ti””, fue el mensaje que mandó Ninel Conde a través de un video en Instagram.

Los seguidores de la artista mexicana no se quedaron de brazos cruzados y se atrevieron a comentar brindando más ideas de qué harían si tuvieran al frente a esa persona que fue parte de sus vidas y les hicieron mucho daño.

“Yo lo ignoraría, no se merece ni una palabra de mi parte”, “Qué buen mensaje, Ninel. Me he reído a más no poder”, “Tienes razón e incluso le diría otras cosas más fuertes”, “No aguanto pulgas, si lo veo, me doy media vuelta”, fueron algunos mensajes que se leen en la publicación de Ninel Conde.

A sus 47 años, Ninel Conde se encuentra en su mejor momento y es en las redes sociales, en especial Instagram, donde muestra sus encantos y el porqué es denominada ‘bombón asesino’. ¡Toda una belleza!

¡Qué fuerte! Ninel Conde no se midió y este es el mensaje que les mandaría a sus exenamorados. (Video: Instagram)

Foto 2: Ninel Conde más sexy que nunca. (Foto: Instagram)

Ninel Conde es capaz de acaparar la atención con un simple vestido, pero consciente de sus curvas de infarto, prefiere salir con poca ropa en sus fotos presumiendo sus marcadas líneas que muchas quisieran tener a su edad.