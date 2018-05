Nicki Minaj enternece las redes con esta imagen de su madre

Nicki Minaj vuelve a estar en boca de todos, tras publicar una fotografía de su infancia. Sin embargo, este detalle no fue lo único que llamó la atención, pues sus fans quedaron conmovidos al conocer a la madre de la cantante.

Sí, así como lo lees, la instantánea que compartió Nicki Minaj en su red social sale al lado de su madre y no dudó en publicarlo con esta tierna leyenda, “My mother told me to post this. Love you mommy”, que traducido dice, “Mi madre me dijo que publicara esto. Te amo, mami”.

A pesar que los fans de Nicki Minaj están acostumbrados a ver las candentes imágenes de la cantante, esta vez sus seguidores quedaron emocionados por la bella imagen, la cual obtuvo una gran cantidad de comentarios y más de 800 mil corazones en Instagram.

“Qué linda tu madre”, “Tu madre y tú son igualitas”, “Salen hermosas las dos”, “Qué linda niña”, “Muy lindas las dos”, “Me encanta cómo se ven. ¡Qué ternura!”, “Qué bella es tu mamá, Nicki”, fueron algunos comentarios que recibió la cantante.

Nicki Minaj retorna luego de varios meses a publicar en su perfil de Instagram, su ausencia preocupó a sus millones de seguidores y se generaron muchas especulaciones sobre el particular.