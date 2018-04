Natalie Portman enternece las redes sociales con esta foto inédita

Natalie Portman, conocida por su papel de ‘Mathilda’ en la película francesa “León- El Profesional”, se robó el corazón de sus millones de seguidores al publicar una foto de su niñez en su perfil de Instagram. En esta ocasión, la guapa actriz añoró su pasado y decidió compartir su emoción en el ciberespacio con este mensaje “Yo de bebé”.

Para nadie es un secreto que Natalie Portman es una activista muy comprometida con diversas causas humanitarias y es esta laboral que ha permitido que tenga un vasto público que le sigue en sus plataformas sociales.

Natalie Portman es una de las celebridades que no recurre a fotos con diminutas prendas o sugerentes imágenes que desaten la euforia colectiva, sino que se da tiempo para difundir las diversas actividades en pro de sus semejantes.

Natalie Portman cuenta con más de 1 millón de seguidores en su red social, quienes admiran su gran talento para la actuación y su belleza exótica, esa que encandila a más de uno cuando la ven en sus diversos filmes o fotos.

Seguro muchos se preguntarán por qué Nathalie Portman no publica fotos de ‘alto voltaje’ en sus redes sociales, si la mayoría de las celebridades lo hacen. La actriz tiene ascendencia israelí y una familia conformada por dos hijos ¿podrían ser estos los factores que no le permiten o es porque no le gusta presumir sus encantos? Respuestas que sólo la estadounidense lo sabe.

¡Vídeo inédito de su casting para la película “León-El Profesional”!