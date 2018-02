Geraldine Bazán y su inédita foto en Instagram que enternece a sus seguidores

Geraldine Bazán es una gran actriz mexicana que ha sabido desarrollar su talento desde muy pequeña destacando en algunas interpretaciones en telenovelas de Televisa.

Por el año 1989 con tan solo 6 años, Geraldine Bazán dio su primer paso en la televisión, interpretando personajes infantiles como ‘Buscando el paraíso’ y ‘Corazón salvaje’.

Tiempo después se unió a programas infantiles como ‘El club de Gaby de Pedro Damián’, ‘El espacio de Tatiana de Gabriel Vázquez Bulman’, ‘Club Fanta Amigos’, ‘Qué opinan los niños’, ‘Cerezo Rojo’, y ‘XETU Remix’ de Reinaldo López.

En esta nota te mostraremos el lado más tierno de la bella actriz que ha cautivado a todos sus seguidores, una foto inédita de la mexicana cuando tenía 6 años, y que a partir de esa edad sabía que el mundo de la actuación era lo suyo.

Actualmente, Geraldine Bazán se encuentra separada de Gabriel Soto, con quien tuvo una relación de 10 años, sin embargo los une dos bellas hijas, Alexa Miranda y Elisa Marie, que han asombrado a todos sus fans por el gran parecido a su madre.

Geraldine Bazán señaló que lo más complicado en el proceso de separación con Gabriel Soto ha sido estar alejada de sus hijas.

“Se me parte el alma. Es solo un día, pero es duro y difícil porque me encantaría estar con ellas… Cuando me tengo que separar de ellas porque así tiene que ser, las extraño más, todavía es complicado”, señaló para la revista TV y Novelas.

A pesar del difícil momento, Geraldine Bazán ha mostrado fortaleza y luce cada vez más bella, pues sus fotos en Instagram hacen muestra de ello.

Geraldine Bazán inició su carrera internacional en Miami en 2004 cuando fue contratada por Venevisión Internacional y Fonovideo para grabar en Miami la telenovela ‘Soñar no cuesta nada’.

En 2005 Televisa y Fonovideo la contrataron para interpretar un papel en El amor no tiene precio. En 2006 para Telemundo trabajó en la telenovela ‘Tierra de pasiones’ y actúo en dos capítulos de la serie Decisiones.

En 2013 participó en la segunda temporada de La Isla, el reality para TV Azteca, teniendo una buena participación siendo la décima eliminada de 18 participantes (Noveno Lugar) también regreso para la quinta temporada de esta en 2016, donde fue la segunda eliminada esta vez.

En 2015 participó en la serie Dueños del paraíso, para Telemundo.

Foto 3: Geraldine Bazán cuando era niña. (Foto: Instagram)