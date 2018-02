Marjorie de Sousa y sus atrevidas poses de meditación que remecieron Instagram

La guapa Marjorie de Sousa remeció Instagram con estas inusuales y atrevidas poses de meditación. La exnovia de Julián Gil mostró sus medidas en cada foto que compartió con sus fans de la conocida red social y dejó en claro que se encuentra con un buen estado físico para realizar este tipo de actividad.

La actriz Marjorie de Sousa luce muy bien luego de haber sido madre y no necesita mostrar más de la cuenta para cautivar a sus miles de fans que tiene en Instagram. No obstante, la venezolana no duda en engreír a sus fans de manera esporádica con algunas imágenes en bikini.

“Dios te bendiga hermosa”, “Qué foto para más bella”, “Linda eres una reina y siempre lo serás para mí”, “No te expongas mucho tiempo al sol porque te puedes derretir bombón”, “Demasiado hermosa y original para hacer este tipo de fotos”, “Eres la mejor, mi actriz favorita”, “Super bella, la mejor persona que he visto”, fueron algunos de los comentarios que sus fans le dejaron a Marjorie de Sousa en una de sus fotos.

Luego de un año de haber tenido a su bebé, Marjorie de Sousa sigue embelesando a sus fans con su innegable belleza y prominentes curvas. La actriz no recurre a las fotos de desnudos para conseguir adeptos o para ser el centro de atención en Instagram, solo le basta publicar alguna instantánea sugerente para lograr su propósito.

Foto 2: Marjorie de Sousa suele meditar sobre la vida y la naturaleza. (Foto: Instagram)