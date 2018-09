Mariah Carey sorprende a sus fans con fotografía del recuerdo con Will Smith

Mariah Carey sorprendió a sus fans de Instagram al compartir una fotografía inédita del momento en que conoció al reconocido actor Will Smith, antes de que ambos alcanzaran la fama internacional.

La fotografía data aparentemente de los años 80, cuando Mariah Carey y Will Smith coincidieron en un evento de la radio KISS FM de Los Ángeles y desde entonces han mantenido una linda amistad.

“Cuando solo tenía dos vestidos, uno rosado y otro negro. Conocí a @willsmith en la noche que use el rosado!”, colocó junto a la fotografía de Instagram Mariah Carey.

Esta imagen causó gran revuelo entre los seguidores de Mariah Carey, quienes siguen día a día cada paso de la cantante.

La imagen en un día ha alcanzado más de 470 mil likes y miles de comentarios de los seguidores de ambos artistas en Instagram, quienes señalaron que Mariah Carey luce irreconocible y mostraron el cariño que sienten hacia Will Smith y la cantante.

Asimismo, quien no se quedó de brazos cruzados ante la tierna fotografía fue Will Smith, quien señaló: “Nunca me percaté de tu vestido, estaba cegado con la luz de tu corazón”.

Will Smith comenta la dulce fotografía de Mariah Carey | Foto: Instagram

Claramente se trata de uno de los mejores recuerdos que tiene Mariah Carey, ya que compartió la misma fotografía hace tres años.