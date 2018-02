Maluma hace llorar a Neymar con esta sorpresa en su fiesta de cumpleaños

Neymar cumplió hace unos días 26 años y como no podía ser de otra manera, no escatimó en lujos para una celebración a lo grande, donde no faltaron las emociones. Maluma también estuvo presente y fue protagonista del momento más conmovedor de la noche. ¿Qué sucedió?

En videos y fotografías de la fiesta de Neymar, compartidos por Maluma en su cuenta de Instagram, se puede ver al intérprete cantándole el clásico “Feliz cumpleaños” a futbolista, quien no pudo más y se quebró de la emoción.

Cabe mencionar que Maluma, de 23 años, no solo es uno de los referentes más importantes del género urbano en la actualidad, sino también gran amigo del delantero del PSG de Francia.

Precisamente, a modo de agradecimiento por aceptar la invitación, Neymar le regaló al colombiano una camiseta autografiada del club en el que milita. ¡Tremendo lujo!

A la celebración también asistieron otras personalidades como el uruguayo Edinson Cavani, la novia de Neymar, Bruna Marquezine, entre otros.