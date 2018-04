La foto íntima de Maluma y su novia que ha causado revuelo en Instagram

Maluma sorprendió a más de uno luego que decidiera sorprender públicamente a su novia, la modelo cubana Natalia Barulich, con quien mantiene un romance desde hace algunos meses.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Maluma compartió una fotografía donde lo vemos muy acaramelado con Natalia Barulich.

“Me haces sonreír”, escribió el cantante colombiano junto a la romántica imagen, que en cuestión de horas superó el millón de “me gusta”.

Maluma conoció a Natalia durante el rodaje del videoclip de su famoso tema “Felices los cuatro” en el 2017. Y luego de que empezaran los rumores sobre un romance entre ellos, el reguetonero rompió su silencio con Telemundo.

“La pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos amamos, y también nos apoyamos mutuamente. Creo que eso es fundamental, lo más importante. Estamos saliendo, nos gusta lo que tenemos: ella me apoya y me ama, así que me están viendo como nunca antes”, contó Maluma a Telemundo.

Como se recuerda hace unos meses, Natalia Barulich decidió dedicarle un romántico mensaje a su pareja en su último cumpleaños: “Feliz cumpleaños al más increíble, talentoso, humilde y hermoso hombre, con un alma aún más hermoso”.

De ascendencia croata y cubana y actual residente en Los Ángeles, Barulich es modelo, bailarina, cantante y DJ. En Instagram tiene casi un millón de seguidores.