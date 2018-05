Maluma causa controversia luego de parodiar a sus seguidores

Maluma vuelve a estar en los principales portales de espectáculos y no precisamente por algún nuevo tema que haya lanzado, sino por haber realizado un vídeo donde protagonizó una parodia simulando la reacción de sus fans cuando se le acercan para pedirle un autógrafo.

Si bien es cierto, Maluma es uno de los artistas latinos más asediados por las féminas, quienes acuden a sus conciertos y elijen estar lo más cerca del artista para conseguir una foto junto a su ídolo.

El vídeo fue difundido por el portal de noticias People en Español a través de su cuenta oficial de Instagram.

En la difusión audiovisual de puede observar a Maluma a uno de sus fans tocando la luna del carro desesperadamente para pedirle una foto. “No hay foto, papi no hay foto ¡Que pereza parce esta gente! ……”, se puede escuchar una voz al interior del vehículo.

Hasta el momento, Maluma no se ha pronunciado sobre el particular. No sabemos si lo hizo con mala intención o simplemente quería tomarlo como una broma la acción de algunos de sus fans.

En tanto, sus fanáticos comentaros de inmediato el accionar del intérprete de ‘Felices los 4’.

“Espero que tu broma no te pase factura”, “¿Qué esperaban de un reguetonero?”, “Y saber que los premios los ganó gracias al apoyo de sus fans”, “Soy colombiano, pero Maluma no tiene ni 5 de humildad”, “La culpa es de los que sigan a un bobo como este”, fueron algunas de las impresiones que vertieron en el video.