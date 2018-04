¿Maite Perroni está arrepentida de haber formado parte de 'RBD'?

Maite Perroni fue parte de la novela y agrupación musical “RBD”. Esta vez la actriz sorprendió a todos sus fans cuando le preguntaron sobre un posible reencuentro y si le incomoda que le recuerden el papel que interpretó en la producción mexicana.

En entrevista con el diario colombiano “El Heraldo”, Maite Perroni señaló que no tiene ninguna incomodidad que le recuerden con RBD. Sin embargo, considera que a 10 años del fin de la agrupación, podría hablar sobre otras producciones en la que ha laborado.

“Nunca en mi vida me daría pena ni coraje que me relacionen con RBD que fue un movimiento súper importante, hablando de esa generación y creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido, entonces no me molesta para nada, solo que ya terminó ese momento, han pasado 10 años y hay otras historias que quiero contar”, señaló Maite Perroni.

Por otro lado, la mexicana comentó que le gustaría un reencuentro entre sus compañeros, pero actualmente, cada uno está enfocado en sus proyectos personales.

“La verdad siempre se ha quedado en muchos rumores y comentarios, pero entre nosotros no ha habido planes. Tampoco existe la posibilidad de hacerlo porque todos estamos en cosas distintas, en etapas de la vida muy diferentes y entonces creo que es un poco difícil que logremos coincidir en este momento en un reencuentro, así que por lo pronto no es una realidad”, finalizó Maite.