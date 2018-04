Macaulay Culkin y la razón por la que nunca sale de su casa en Navidad

Macaulay Culkin vuelve a estar en boca de todos, esta vez al revelar la razón por la que nunca sale de su casa en Navidad. A pesar que se convirtió en uno de los iconos de las películas navideñas, el actor sorprendió a todos con su respuesta.

Este lunes, Macaulay Culkin apareció en el programa el show de Ellen DeGeneres, quien destacó que el actor luce igual a cuando participó en la película que lo llevó a la fama, “Mi pobre angelito”.

“Es una maldición y una bendición a la vez”, señaló Macaulay Culkin. A la vez, el actor reveló que cada vez que ingresa a un restaurante no necesita reservación y cuando está ubicado en una mesa todos quedan mirándolo y exclamando ternura.

Pero todo no quedó ahí, Macaulay Culkin detalló en ese preciso momento que cada vez que llega las fechas navideñas, trata de quedarse en casa porque apenas lo ven, todos reaccionan de una manera inesperada.

“Definitivamente no salgo de casa. Es mi temporada. Es la temporada de Macaulay Culkin, cada año alrededor de esas fechas trato de salir cada vez menos… Hay gente que me ha pedido que vea la película con ellos”, comentó la celebridad.

Por último confesó que hace casi 15 años no ve la película “Mi pobre angelito”, ni la segunda parte de la cinta. A pesar que el director de la película, Chris Columbus, sí lo hace.

“La verdad no las veo con frecuencia. Hicimos un comentario para celebrar el 15 aniversario con un DVD y ahí me di cuenta de que no las había visto como en 15 años, mientras que el director (Chris Columbus) las vio la noche anterior, como cualquier ser humano responsable”, finalizó.