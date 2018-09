Así luce la hija de Vico C a 15 años del lanzamiento de "5 de septiembre"

“Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita”, dice la letra de la canción “5 de septiembre” de Vico C que hoy cumple 15 años desde su lanzamiento.

Como suele suceder con los temas que marcan historia, hoy, Vico C es recordado por el himno que le dedicó a su menor hija y que, en repetidas ocasiones, interpretó sobre un escenario como homenaje a su retoña.

La “niña de Vico C”, Marangely Lozada, hoy cumple 28 años y en esta fecha especial, quiso compartir una fotografía en su cuenta personal de Instagram con un extenso mensaje.

“Ya son 28 años. Quería ser la primera persona en felicitarme y es que no hay nada más hermoso que celebrarse a uno mismo, no por cuestiones del ego y vanidad, si no por nuestro crecimiento, por apreciar nuestros logros, todas esas batallas internas que más nadie conoce”, escribió en su post en Instagram.

“Hoy solo quiero frenar mi acelerado paso y contemplar todo lo que tengo. Quiero agradecer a cada ser que me inspira, me valora y respeta, también a todo el que se preocupa por mí y cree en mi potencial. Gracias a mi familia, amistades y a Juan Manuel López por amarme sin condiciones. Gracias universo por siempre conspirar. Seguimos batallando, seguimos creyendo, seguimos amando. Un año más = una nueva oportunidad”, publicó Marangely en su Instagram.