Kylie Minogue critica duramente a los artistas que ‘se aferran a la juventud’

Kylie Minogue , como muchas otras celebridades, han pasado por momentos incómodos ante las preguntas de los periodistas de espectáculos, quienes cuestionan la fijación que tienen por mantenerse siempre lozanas y radiantes, como si los años no pasaran por ellas.

En una entrevista con el semanario ‘You’, Kylie Minogue explicó que es imposible rejuvenecer y que ciertas preguntas dirigidas a las féminas son netamente machistas (con referencia a las preguntas sobre su edad).

“Hay que tener muy claro que es imposible rejuvenecer. No paran de preguntarme qué se siente al tener mi edad en este negocio, y ese tipo de preguntas perpetúan el mito de la eterna juventud y, sobre todo, que ser mayor no es aceptable en este mundo”, indicó Kylie Minogue.

En ese mismo contexto, la cantante australiana enfatizó su incomodidad ante las comparaciones de edades que le hacen cada vez que le entrevistan en las ruedas de prensa.

“Eres quién eres, y cada vez que me preguntan cómo me sentía cuando tenía 18 años y estaba empezando en esto, pienso que a los hombres no se les hace este tipo de preguntas. Ni se les dice nada por ser jóvenes, mayores, o por lucir de una manera concreta”, sentenció.

Kylie Minogue también argumentó que se preocupa por su apariencia, como es natural por su línea de carrera que lleva, pero que no es necesario exagerar con la idea de ‘aferrarse a la juventud eterna’.