Kylie Jenner rompe su silencio y habla sobre su depresión postparto

Kylie Jenner rompe su silencio y habla sobre lo que fue de su vida en estos tres meses de madre primeriza, hecho que le ha mantenido al margen de las continuas publicaciones que solía hacer en sus redes sociales.

En una entrevista para el suplemento Evening Standard, dio detalles sobre las peripecias que tuvo que pasar junto a su pequeña Stormi.

“Ha sido maravilloso y muy divertido. Estoy aprendiendo muchísimo sobre mí misma y sobre la vida. Es una experiencia maravillosa, incluso al principio, con la falta de sueño y las noches en vela y la depresión posparto… pero es cierto que hay momentos difíciles y duros, y muchos altibajos”, manifestó.

En ese mismo contexto, Kylie Jenner muy sentida confiesa que le ha cotado lágrimas alejarse de su bebé y que aún le apena mucho hacerlo.

“Esta mañana me costó mucho marcharme, incluso ahora me resulta muy difícil. No paraba de repetirle: ‘Volveré en seguida, lo siento, ¡me tengo que ir!’. Y eso que ni siquiera es consciente de lo que sucede”, acotó.

De otro lado, la empresaria narró cuáles fueron las razones para ponerle ese nombre a su prima hija.

“En realidad no sé cómo se nos ocurrió ‘Storm’. Travis Scott insiste en que fue él, pero yo creo que fue idea mía. Lo importante es que era pegadizo, pero a mí no me gustaba ‘Storm’ y al final acabó convirtiéndose en ‘Stormi’ y eso fue todo. Supongo que había otros nombres mejores y que probablemente me hubieran gustado más, pero tengo la impresión que ella lo eligió por nosotros”, dilucidó.

Con tan sólo 20 años, Kylie Jenner le ha tocado asumir uno de los roles más difíciles y que cada día es un nuevo reto para ella misma, el ser madre.