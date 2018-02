Kylie Jenner causa conmoción en Instagram al publicar primera foto de su hija

El pasado 4 de febrero, Kylie Jenner publicó un video en su cuenta de YouTube donde contaba cómo vivió todo el proceso de su embarazo. Ahora la joven empresaria sorprendió a todos con su reciente publicaciones en Instagram.

La menor del clan Kardashian compartió una foto donde podemos ver que aparece tomando la mano de su bebé, aunque no se ve a su hija en su totalidad, la fotografía ha logrado causar conmoción entre sus seguidores.

La foto que publicó Kylie Jenner en cuestión de una hora llegó a tener más de 5 millones de “me gusta”, una cifra realmente increíble. Sus fanáticos no dudaron en felicitarla y darles sus buenos deseos.

Como se recuerda, la hermana de Kim Kardashian ocultó su embarazo durante y solo lo reveló una vez que ya había dado a luz.

“Mi embarazo ha sido uno que he elegido no realizar frente al resto del mundo. Sabía sin que nadie me lo dijera que necesitaba prepararme para este papel, uno que durará toda una vida, de la forma más positiva y sana posible, sin estrés”, dijo la joven madre en una carta dirigida a sus seguidores en Instagram.

Ahora que ya se sabe todo, Jenner se ha mostrado más abierta a compartir aspectos de su vida como lo solía hacer.