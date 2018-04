Kim Kardashian y su ardiente foto en bikini que ha vuelto loco a más de uno

Kim Kardashian es una mujer que vuelve loco a sus seguidores por sus perfectas medidas. Esta vez la celebridad volvió acaparar la atención de sus fans al publicar una candente imagen luciendo un diminuto bikini rojo en Instagram.

Como se ve en la imagen, Kim Kardashian decidió disfrutar de un grato momento relajada en una piscina, luciendo un pequeño bikini color rojo, el cual enloqueció a sus más de 100 millones de seguidores, quienes no se quedaron de brazos cruzados y la llenaron de elogios.

“Qué linda te vez”, “Eres hermosa Kim”, “Luces espectacular”, “Mujer muy encantadora”, “Nos encantas cómo te ves”, “Siempre luciendo bella”, “Eres mamá y luces un cuerpazo”, “Me encantas tú y tu bikini”, fueron algunos comentarios que se lee en la publicación de Kim Kardashian.

Cabe resaltar que Kim Kardashian tiene acostumbrado a sus seguidores a publicar diversas imágenes luciéndose en pequeñas prendas, vestidos ceñidos, trikinis o a veces compartiendo fotos completamente desnuda.

Kim Kardashia*n es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en *E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.