Kim Kardashian confiesa lo que extraña cuando tenía 14 años y deja en shock a sus fans

Kim Kardashian volvió a enternecer las redes sociales al publicar una imagen cuando tenía 14 años de edad en su historia de Instagram. La celebridad recordó la etapa de la preparatoria y sorprendió a todos con una revelación.

En la foto se ve a Kim Kardashian junto a una amiga, las dos con chupones para bebés, biberones y con un peinado infantil de dos colitas. Esta imagen acaparó la atención de todos sus seguidores, debido a que la empresaria enfatizó que extrañaba su cabello largo de ese entonces.

“Ojalá mi cabello fuera así de largo en realidad en ese entonces”, fue el mensaje que se lee en la imagen que publicó la estadounidense. A la vez, indicando que la foto era cuando estaba en octavo grado de la preparatoria, en 1994.

Pues como se sabe, Kim Kardashian como cualquier artista está expuesta a diversos retoques capilares o a algunas sustancias químicas que dañan su cuero cabelludo y pierden el brillo que antes poseía.

Sin duda alguna, cualquier publicación que realice la estadounidense siempre será noticia, ya sea sus candentes imágenes con ceñidos vestidos, bikinis o a veces mostrando más de lo debido, Kim Kardashian siempre dará qué hablar.

Kim Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.