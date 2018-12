Kim Kardashian cautiva a todos sus seguidores con sexy bikini

Kim Kardashian cada cierto tiempo sorprende y engríe a sus más de 122 millones seguidores en Instagram con sensuales fotografías en sus redes. A puertas de Navidad y Año Nuevo, la socialité no ha querido decepcionar a sus fans.

Kim Kardashian compartió una sensual fotografía de ella luciendo un diminuto bikini que dejó poco a la imaginación de sus millones de seguidores que rápidamente le dieron ‘Me Gusta’ a su instantánea.

La protagonista del reality Keeping up with the Kardashians ya ha posado anteriormente en bikinis e incluso realizó fotografías desnuda; sin embargo, siempre sabe cómo sorprender a todos.

La esposa de Kanye West compartió la fotografía donde luce un bikini rosado con el siguiente mensaje: “necesito un rociado de bronceado”.