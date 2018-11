Kim Kardashian es acusada de usar Photoshop para adelgazar a su hija

Decenas de celebridades hacen uso de los programas de edición para verse más altas, más delgadas o más voluptuosas en sus fotografías. Es es el caso de Kim Kardashian, sin embargo, lo que llamó más la atención que también hizo esta práctica en su hija.

La acción de Kim Kardashian le valió innumerables críticas en las redes sociales.

La socialité compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece junto a sus pequeños en un viaje; sin embargo, lo que llamó la atención de sus fans fueron los notables filtros y ediciones que le hizo a dicha imagen.

Como se ve en el gif, a la imagen se le añadió un filtro para cambiar los tonos de la imagen, lo cual hizo que todos se vieran con una piel más clara. Además, adelgazó notablemente a su hija North, de 5 años.

Por supuesto, los usuarios de esta plataforma social no dudaron en criticarla y acusarla de mala madre por establecer un estándar de belleza a una niña tan pequeña.

Son muchos quienes han inundado su post con reproches y críticas, acusándola de mala madre (otra vez) y de hacer cualquier cosa por la fama, además de no cuidar de sus hijos como es debido.

Hey @KimKardashian how about you not photoshop your fucking five year old daughter to look skinnier and have lighter skin pic.twitter.com/AxExLDvUYk