Khloé Kardashian se gana el repudio de sus fans por esta foto

Khloé Kardashian recibió una lluvia de críticas luego que su hermana mayor, Kourtney, publicara una foto en su cuenta de Instagram donde se le ve a la futura madre con unos fajos de dinero y emitiendo humo de la boca, dejando en claro que estaba fumando.

Esta imagen no tardó en causar revuelo, pues Khloé Kardashian no debería estar consumiendo algo que obviamente le hará mal a su bebe. Este acto resultó imperdonable para sus fans, quienes no dudaron en criticarla duramente.

A través de Instagram, los fans de Khloé Kardashian le recordaron que el fumar le podría traer complicaciones en su embarazo e incluso, su hijo podría nacer con malformaciones. “¿Fumas estando embarazada?”, “Qué asco, por qué fumas en el embarazo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer.

Sin embargo, no queda claro si está imagen fue tomada durante o antes del embarazo de Khloé Kardashian. Lo cierto es que con esta instantánea, la joven se ha ganado unos cuántos detractores. ¿Se pronunciará la celebridad?