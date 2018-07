Khloé Kardashian responde a sus críticos por su faceta de madre

Khloé Kardashian se cansó de las críticas y decidió hablar fuerte y claro de su nueva faceta como madre. La socialité le respondió a todos sus detractores de Instagram que solo buscan el lado malo de la noticia.



La hermana de Kim Kardashian participó en el evento benéfico “If Only”, organizado por la asociación City Of Hope reúne dinero para paciente que padecen de cáncer. Khloé Kardashian publicó sobre el evento en Instagram y sus “fanáticos” la criticaron por salir de “fiesta” y dejar a su pequeña hija en casa llamada True.



“Los mommy shamers- aquellos que intentan avergonzar a una madre por su tarea como tal- están de moda. ¿Estoy enferma, voy a un evento benéfico y me critican porque tengo un bebé?”, respondió Khloé Kardashian en su cuenta de Instagram.



“Su padre está con ella mientras yo intento dar a conocer esta increíble organización. De todas maneras, ¿qué tiene de malo que una madre primeriza deje que el padre coja el control un par de horas?”, añadió Kardashian desde su red social.



La socialité recibió el apoyo de sus seguidores de Instagram y más redes sociales a través de los comentarios. “No te preocupes, sigue adelante con tus proyectos”, “La gente siempre buscará la polémica”, “Las mujeres no pueden ganar, se nos critica por no querer tener hijos, por tenerlos y volver al trabajo, por tenerlos y quedarnos en casa. Siempre ven la parte mala si hacemos algo o si no lo hacemos, ¡y normalmente son otras mujeres las que intentan hacernos sentir mal!”, escribieron lo seguidores de Khloé Kardashian en la red social.