Justin Timberlake anuncia su primer libro ‘Hindsight’

El 30 de octubre a través de HarperCollins, saldrá a la luz el primer libro de Justin Timberlake , según lo anunció en su cuenta oficial de Instagram.

Los seguidores del actor podrán conocer las diversas anécdotas de Justin Timberlake a lo largo de su carrera, incluso aquellas que inspiran su música, pues su libro es una retrospectiva de primera mano.

“Chicos, tengo grandes noticias. Llevo un tiempo trabajando en esto y me alegra mucho poder mostraros por fin un adelanto de mi primer libro Hindsight. Me muero de ganas de compartir mis historias y fotografías. ¡Saldrá el próximo 30 de octubre! Y un agradecimiento especial a @SandraBark, @MBierut and @HarperCollinsUS por ayudar a que esto sucediera” escribió Justin Timberlake en Instagram.

El libro fue co-escrito con Sandra Bark, quien ha trabajado con Kat Von D y Cameron Diaz en sus libros, los cuales han logrado ser best-sellers.

Recordemos que Justin Timberlake ha tenido un año agitado, pues hace poco hizo una colaboración con Drake y a su vez lanzó su quinto disco en febrero ‘Man Of The Woods’.