Johanna Fadul sufre inconveniente en “Sin tetas sí hay paraíso” y acude a cirujano

¡Inesperada confesión! En la exitosa telenovela Sin tetas sí hay paraíso, la bella actriz Johanna Fadul ha terminado sufriendo un inconveniente por caracterizar a Daniela.

Sucede que Johanna Fadul en su vida diaria nunca lleva puestos aretes que no sean de oro y de plata ya que es alérgica a cualquier otro tipo de material; sin embargo, para darle vida a Daniela tiene que usarlos.

Resultado de ello terminó dañando su oreja hasta el punto de crearle un enorme hueco, motivo por el cual tuvo que acudir a un cirujano para arreglarse ese pequeño inconveniente.

“Yo soy alérgica a todo lo que no es ni oro ni plata. En Sin senos sí hay paraíso mi personaje, Daniela, es una vieja emperifollada de punta a punta y los aretes que le ponen son demasiado pesados y obviamente no es ni oro ni plata. (Entonces) me hice una expansión gratis en esta oreja. Horrible, no me gusta cómo se ve. Y en estos momentos estoy esperando a Andrés Mejía, a mi amigo y cirujano porque me va a coser la oreja. Pero se los juro estoy ‘cagada’ pero así mal del susto”, narró Fadul por medio de su perfil de Instagram.

¡Disfruta de nuestra galería!