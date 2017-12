Jennifer Lopez es la nueva chica Guess y luce mejor que nunca a los 48 años

En 2018, Jennifer Lopez dará un giro a su faceta como actriz y cantante para volver a endulzarnos como modelo, nada menos que como rostro de la próxima primavera para la marca Guess Jeans.

Hace algunas semanas, Jennifer Lopez ya nos había adelantado sobre este nuevo proyecto creando un puzzle con las imágenes de la campaña a través de su cuenta de Instagram.

Pues bien, el secreto se acabó cuando JLo compartió un video con momentos de la sesión fotográfica, que la hace lucir muy sensual, como ya tiene acostumbrados a sus millones de fans en el mundo.

“Cuando recibí la llamada de Paul pidiéndome que me convirtiera en la nueva Guess Girl, me emocioné mucho por ser parte de una marca tan icónica que he amado desde que era un adolescente”, dijo Jennifer Lopez en un comunicado de prensa.

Y vaya que los chicos de Guess no se equivocaron, pues Jennifer Lopez se encuentra en el mejor momento de su carrera y nadie se puede resistir a sus encantos. ¡Mira algunas fotos de la sesión!

#JLOxGUESS Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Dic 21, 2017 at 2:01 PST