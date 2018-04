Janet Barboza aparece con nuevo look y sus fans la trolean

Janet Barboza es una de las figuras de televisión que siempre logra acaparar miradas y esta vez lo hizo tras publicar en su cuenta de Instagram una fotografía donde la vemos luciendo un nuevo look.

En la foto Janet Barboza luce el cabello recogido hacia arriba, un look con el que nunca antes se dejó ver. Los cibernautas tras ver la publicación no dudaron en elogiarla, pero también hubo quienes no desaprovecharon la oportunidad para mofarse.

Janet Barboza apareció así luego de realizar un video en YouTube donde enseñaba a sus seguidores la forma correcta de aplicarse aceite de coco en el cabello. Además, compartió lo que asegura es la mejor manera de desmaquillarse.

“Hace un año tenía el cabello totalmente tieso, los rulitos ya no se me formaban, había perdido su forma y gracias al aceite de coco, que vengo usando hace muchos años, he mejorado. He recuperado mi cabello naturalmente”, dijo Janet Barboza en Youtube.

“Te ves fatal con ese cabello”, “Antes de salir guarda el plumero que se te ha pegado en la cabeza”, “Amiga ese peinado no va con tu carita. Además, tu maquillaje es excesivo”, dijeron algunos cibernautas.