Hilary Duff comparte video y desata rumores de embarazo

¿Crece la familia? Los fans de Hilary Duff se quedaron boquiabiertos luego que la reconocida actriz compartiera en su cuenta oficial de Instagram un video donde aparece luciendo una evidente pancita.

Tras su publicación, miles empezaron a especular que la exestrella de Disney estaba esperando a su segundo bebé.

Sin embargo, la misma Hilary Duff decidió acabar con los rumores y explicó que el “look” con el que aparece en el video forma parte de su nuevo papel en el cine.

“No estoy realmente embarazada chicos… solo estoy rodando una nueva película”, aclaró la actriz.

La hermosa Hilary Duff aprovechó para lanzar su nueva línea de lentes, los cuales sale utilizando en este clip que emocionó a los fans por un momento.

Cuando la actriz estadounidense se presentó en el programa “The Talk” señaló que después del nacimiento de Lucas, cuando ella tenía 25 años de edad, su carrera profesional se estancó.

“Creo que a mí se me juzgó mucho por haber tenido un bebé demasiado pronto, y por casarme también siendo muy joven, y ahora me han encasillado porque únicamente me ven como una ‘mamá’. Pero resulta que a las mujeres de esta industria que deciden no tener hijos también las juzgan”, expresó.