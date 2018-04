Gigi Hadid posa con impresionante traje rojo y deja impactados a sus fans

Gigi Hadid es una de las modelos más solicitadas en el mundo de la moda. Y ahora ha realizado una sesión de fotos para la conocida revista de moda Harpers Bazaar para su edición de mayo.

En su cuenta oficial de Instagram ha compartido diversas fotos de lo fue su colaboración para la revista de moda y dejó más que impactados a sus fans. En las instantáneas vemos a Gigi Hadid luciendo prendas rojas que resaltan su belleza.

Gigi Hadid habló un poco sobre su enfermedad que le ha hecho bajar de peso y lo que le gustaría cambiar de ella.

“Yo no estoy delgada porque me entregué a la industria”, explicó Hadid, “Cuando tenía un cuerpo más atlético, me sentía orgullosa porque era una excelente jugadora de voleíbol o excelente en equitación. Pero luego de descubrir que sufro de Hashimoto (enfermedad autoinmune), tengo que comer sano y hacer ejercicio”, manifestó Gigi.

“Si pudiera elegir, me gustaría volver a tener mi trasero y tendría las tetas que tenía hace algunos años. Pero, honestamente, no podemos mirar atrás y lamentarnos. Yo amaba el cuerpo que tenía en ese momento y amo a mi cuerpo ahora”, agregó en otro momento Hadid.

La modelo, quien fue duramente criticada al inicio de su carrera por ser demasiado vuluptuosa, también envió un consejo para todas las mujeres, “Quiero que la persona que esté leyendo esto se dé cuenta que, dentro de tres años, va a mirar una foto de este momento y decir: ‘¡Wow, yo estaba espectacular!, ¿Por qué me sentía tan mal conmigo mismo por algo estúpido que dijo alguien?’”.

“Es tan importante que la juventud no se compare con lo que ven en internet. Es nuestro trabajo como actores y modelos estar en forma. Tenemos acceso a gimnasios y entrenadores y comida saludable”, explicó Lively, “Y sumado a eso el 99.9 por ciento de las veces, las imágenes son alteradas con Photoshop. Yo misma soy culpable de ver una foto mía y decir, ‘Eso me queda horrible’ y ne dicen: ‘Tranquila que nosotros lo arreglamos’. Y por supuesto que es un alivio”, añadió.