Geraldine Bazán respondió esto cuando le preguntaron si fue infiel

La actriz Geraldine Bazán sorprendió a sus seguidores al responder una pregunta indiscreta con su amigo el “El Burro” Van Rankin, quien le cuestionó si alguna vez la actriz habría sido infiel a sus exparejas.

Tras esta pregunta, Geraldine Bazán dejó a más de uno con la boca abierta con su respuesta. “Yo siempre he sido fiel… Nunca le he pintado el cuerno a un novio”, señaló la actriz en plena entrevista.

A la vez, Geraldine Bazán confesó que tras su separación con el actor Gabriel Soto, ella ha preferido no salir con alguien en especial, pues prefiere primero divorciarse para más adelante darse una oportunidad en el amor.

“No voy a salir con nadie hasta que no esté divorciada. Lo podría hacer, pero la verdad es que, uno, ahorita no me interesa, siempre he dicho, que todos los ciclos tienen un proceso y todos los procesos tienen un ciclo y no tengo prisa… te puedo anotar en la lista de espera”, señaló la mexicana.

A sus 35 años, Geraldine Bazán luce una figura envidiable. Y a pesar de que meses atrás vivió momentos torrentosos, hoy el sol brilla más que nunca para ella, muestra de ello son sus recientes publicaciones en Instagram.