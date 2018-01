Galilea Montijo y su arriesgado cambio de "look" con el que sorprendió a sus fans

Galilea Montijo, conductora del matutino “Hoy” de Televisa, tomó la radical decisión de cambiarse el color de su cabello y ahora lo luce rubio.

El nuevo “look” de la famosa presentadora mexicana ha sorprendido a propios y extraños pues normalmente opta por los colores castaños, pero esta vez se lo tiñó de rubio natural.

Junto con la fotografía donde muestra su nueva apariencia, Galilea escribió: “¡Los envidiosos dirán que me lo pinté! Pero regrese a ser rubia natural. Amo cambiar; que no te de miedo. Me encantó”.

En la foto que compartió en Instagram vemos que su cabello cubre la mitad de su rostro, sin embargo, eso no evitó que sus fans la llenaran de comentarios halagadores.

“Estas Preciosa Gali”, “Bella como sea y como siempre”, A mí me encantan todos los cambios de look que te haces. Love”, “Demasiado espectacular, oye. Me encanta. Te queda super”, “Te ves muy bien, Gali. Felicidades excelente elección”, fueron algunos de los comentarios.

Una publicación compartida de GalileaMontijo (@galileamontijo) el Ago 18, 2017 at 7:27 PDT

DATOS CLAVES DE GALILEA MONTIJO

Martha Galilea Montijo Torres es una conductora de televisión y actriz mexicana

Su prominencia aumentó gracias al reality show Big Brother

Ha participado como actriz en diversas telenovelas en México y como conductora del programa Hoy y diversos programas tanto de variedades como de telerealidad, uno de los más recientes Me pongo de pie. Apareció en la portada de la revista para caballeros H hombres.