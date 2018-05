Gabriela Spanic denuncia a policías mexicanos por abuso de poder

Gabriela Spanic no se quedó callada y defendió a los trabajadores que realizaban unas actividades en su casa . A través de Instagram, la actriz publicó un vídeo denunciando el mal accionar de algunos policías mexicanos, quienes habrían llevados a dos de los colaboradores de la actriz.

“¡Estoy cansada de la impunidad de este país! Se llevaron preso a 2 de mis trabajadores injustamente”, manifestó Gabriela Spanic en su primera publicación.

La actriz venezolana entrevistó a uno de sus trabajadores para preguntarle qué había pasado con sus compañeros en la intervención policial.

Gabriela Spanic lo increpa al policia mexicano por la repentina intervención. (Video: Instagram)

“Tu nombre es David González y estás comentando que a tu compañero lo jalaron a la esquina para que las cámaras de mi casa no los vieran. ¿Qué quieres decirles a las autoridades? Yo ya lo dije por Instagram lo que les quería decir. El abogado va a resolver esto, no te preocupes …… ¿Verdad que querían sacar dinero?”, acotó Spanic en el segundo vídeo.

En tanto, el trabajador de Gabriela Spanic, identificado como David González, expresó que los policías están para intervenir a los delincuentes, mas no para perjudicar a la ciudadanía que obra con bien.

“¡No es justo! A los que de verdad están robando no les hacen nada y uno que no hace nada sin dañar a nadie nos intervienen, por sacar dinero fácil. Es malo, se supone que el país cambia para bien y con esto no crece”, manifestó el colaborador de Gabriela Spanic.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes sociales y los vídeos fueron viralizados de inmediato. Gabriel Spanic agradeció el respaldo de sus miles de seguidores y a la esposa de uno de los agraviados.

Gabriela Spanic hizo su denuncia a través de las redes sociales. (Video: Instagram)