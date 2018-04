Fernanda Castillo presume sus encantos en este coqueto bikini

Fernanda Castillo derrocha sensualidad con cada vestuario que use, esta no es la excepción, y no duda en presumir su trabajada anatomía, la misma que trae ‘loquitos’ a sus miles de fans que tiene en Instagram. En esta ocasión, la actriz posó en un ardiente bikini que provocó más de un suspiro en las redes sociales.

A sus 36 años, Fernanda Castillo luce más encantadora que nunca, pues ella lo viene demostrando con cada publicación que realiza en su cuenta oficial de la mencionada red social.

Fernanda Castillo eleva la temperatura en el ciberespacio, ya sea usando un vestido, sexys bikinis, ‘coquetos’ escotes o cortas prendas, siendo estas las que le ayudan a destacar su ‘cuerpazo’ que trae enamorados a sus seguidores.

Con su reciente publicación, Fernanda Castillo, conocida por interpretar a Mónica Robles en la serie de Telemundo “El señor de los cielos”, mostró sus mejores ángulos para la cámara y los resultados dejaron anonadados a sus fans.

En esta oportunidad, hemos preparado una galería especial de sus mejores fotos de Fernanda Castillo y descubre por qué tiene embelesados a sus fanáticos.