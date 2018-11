Emma Watson causa sensación entre sus seguidores con sensual fotografía

La actriz Emma Watson, recordada por su papel como ‘Hermione Granger’, la mejor amiga de Harry Potter en la saga del niño mago cautivó sensación entre sus fanáticos al publicar una sensual fotografía que le tomaron tiempo atrás.

A través de su cuenta de Instagram, la celebridad dejó atónitos a sus más de 48 millones de seguidores en dicha red social con una imagen donde luce su lado más sexy.

En esta se puede ver a la actriz, quien viste un vestido corto, sentada sobre una silla con las piernas abiertas mientras sostiene un vaso con la mano derecha. Su mirada ha sido el centro de los comentarios.

La publicación en la cuenta de **Instagram **de **Emma Watson **ha superado los 2’110,690 de “Me Gusta” y cuenta con miles de comentarios resaltando la belleza y sensualidad de la actriz.

“Genial”, “Emma Watson, has cautivado mi corazón”, “Eres demasiado bella”, “Emma, eres la combinación de poder y perfección”, son algunos de los mensajes que han dejado sus seguidores.

Cabe señalar que hace dos semanas, la actriz fue captada en un romántico almuerzo junto a Brendan Wallace, cofundador de Cabify, y con quien protagonizó un tierno beso que fue captado por los paparazzi.

