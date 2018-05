Eiza González y su tierno video en la cama que llama la atención de todos

Eiza González volvió acaparar la atención de sus seguidores tras publicar un tierno video en su historia de Instagram, donde se la ve grabándose dese su cama al lado de su bella mascota.

Sí, así como lo lees, la mexicana Eiza González se tomó un tiempo para ella y pasar un gran momento al lado de su perrito en su habitación, totalmente relajada, echada en su cama.

El bello can de Eiza González enterneció las redes, pues no dejaba de mimar a su dueña, y ella tampoco a él, ya que no en todo momento lo llena de tiernos besos.

Cabe mencionar que Eiza González Reyna es una actriz y cantante mexicana, conocida por haber interpretado a Dolores Valente en la serie mexicana Lola, érase una vez, adaptación de la telenovela argentina Floricienta, original de Cris Morena.

La bella actriz también es recordada por haber interpretado a Clara Molina/Roxy-Pop en la serie original de Nickelodeon Sueña conmigo.

La actriz mexicana sorprendió a sus fans con esta grabación en su habitación. (Video: Instagram)