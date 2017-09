Demi Lovato y las veces que lució deportiva y sexy a la vez

Demi Lovato sí que sabe conquistarnos con sus sexys fotografías en Instagram y esta vez hacemos un recuento de las veces que la cantante nos flechó con su ceñida ropa deportiva.

Tal y cual podemos ver en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de ‘Cool for the summer’ y “Let it go” disfruta de usar ropa deportiva para resaltar aún más sus medidas de infarto.

Demi Lovato tiene una estricta rutina de ejercicios para mantener su figura y ella se encarga de compartir distintos videos de los ejercicios que practica diariamente.

¿Cuántos followers tiene? Pues, Demi Lovato tiene más de 50 millones de fanáticos en Instagram, red social en la que no solo publica fotografías sino también videos con los que eleva la temperatura.

Sin duda alguna, Demi Lovato sabe complacer y engreír a todos sus seguidores de Instagram. Cabe mencionar que ella es una de las celebridades más populares de las redes sociales y eso se ve reflejado en la cantidad de likes y comentarios que tienen sus fotos.