Dayanara Torres se pronuncia tras la polémica por la ruptura de su compromiso

Desde que se conoció que Dayanara Torres y Louis D’Esposito habrían culminado su compromiso, debido a una decisión del copresidente de Marvel Studios, la ex Miss Universo prefirió no pronunciarse, hasta ahora.

A través de su cuenta de Instagram, Dayanara Torres, quien hace algunas semanas anunció que está luchando contra el cáncer de piel, rompió su silencio y compartió un sentido mensaje dedicado a sus seguidores.

“¡Mente positiva, vibras positivas y vida positiva! Gracias por sus hermosos mensajes llenos de amor y positivismo… Gracias por sus recomendaciones naturales, comidas, vitaminas, de documentales, etc…”, escribió la exreina de belleza en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que aparece acostada en su sofá leyendo un libro.

Las sospechas de la posible ruptura de Dayanara Torres y Louis D’Esposito empezaron cuando la ex Miss Universo (1993) compartió el video en el que cuenta que el cáncer no había afectado ninguno de sus órganos; sin embargo, un detalle llamó la atención, no tenía su anillo de compromiso.

Por si fuera poco, antes de que People publicara la noticia de la presunta separación, Dayanara Torres compartió un mensaje que estaría dedicado al copresidente de Marvel Studios.

“Fíjate en las personas que hacen un esfuerzo por permanecer en tu vida…”, escribió en aquella oportunidad la exesposa de Marc Anthony. Cabe señalar que hace menos de una semana Dayanara empezó su tratamiento de radioterapia que se extenderá por un año.