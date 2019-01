Selena Gomez: ¿Por qué se cree que habría iniciado una relación Austin North?

La vida de Selena Gomez siempre está rodeada de rumores. El más reciente es que la joven actriz y cantante habría iniciado una relación secreta con el actor estadounidense Austin North, de 22 años.

Diversos portales estadounidenses sostienen que Selena Gomez y Austin North son pareja desde hace algunas semanas, mientras que otros aseguran que todavía no lo son, pero que mantienen una gran amistad.

Los rumores se incrementaron luego de que Selena Gomez y Austin North fueran captados en Big Bear, California, en diciembre junto a otros amigos. Esta reunión habría sido un gran momento para la presunta pareja.

Después, ambos asistieron a un servicio religioso en la víspera de Año Nuevo en Los Ángeles; sin embargo, esto no confirma una posible relación entre ellos porque podría ser simplemente un acto de amigos.

Una fuente cercana a Selena Gomez le contó a la revista Life Style que Austin North “ha sido una influencia positiva en su vida”, refiriéndose a la ex chica Disney.

Ambos disfrutan de gratos momentos realizando actividades que no involucran el alcohol y la pasan muy bien juntos. Además, la fuente señaló que a Selena se le aconsejó que no empiece ninguna relación todavía, pero no saben qué podría suceder.

Cabe señalar que Selena Gomez regresó la semana pasada a Instagram con la publicación de algunas imágenes suyas. Esta reaparición se da luego de varios meses y la artista, al parecer, habría superado en gran parte sus problemas.