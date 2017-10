Carmen Villalobos y su sexy sesión de fotos que te harán creer en el amor a primera vista

Carmen Villalobos no deja de sorprender a sus seguidores con las publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, sus seguidores compartieron una sesión de fotos donde se le ve más sexy que nunca.

Aunque esta sesión de fotos no es reciente, no cabe duda de que su belleza innata sigue cautivando a sus fieles seguidores e incluso muchos de ellos no dejan de elogiarla y de felicitarla por todos sus logros.

¡Encantadora! Carmen Villalobos no solo es la sensación de Si senos sí hay paraíso, la actriz colombiana fue parte de una producción fotográfica para una conocida marca de jeans, que sin duda alguna anotaron un golazo con la participación de la artista.

Desde su regreso en la famosa serie de Telemundo, Carmen Villalobos no deja de recibir elogios y de cautivar a los televidentes que siguen día tras día esta increíble producción.