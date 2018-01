Camila Cabello: las fotos donde hizo alarde de sus medidas

Camila Cabello es una mujer bella por donde se le vea. La exitosa cantante causa gran alboroto entre sus fans con cada fotografía suya que circula en redes sociales

Esta vez en nuestra galería te presentamos una serie de fotos que sus fanáticos compartieron en Instagram. En estas imágenes vemos a la bella y sensual Camila Cabello presumiendo sus medidas en diversos atuendos.

La bella cantante de 20 años sabe que no necesita de topless ni fotos subidas de tono para ganar seguidores, pero eso sí resalta su figura en ceñidos jeans, tal y como podemos ver estas fotos.

Desde que salió de la agrupación Fifth Harmony, la joven no deja de llamar la atención de sus fieles fanáticos, quienes la respaldan y la apoyan incondicionalmente en su nueva faceta como solista. No ha sido fácil seguir escalando, pero la intérprete ha demostrado que la perseverancia y el ingenio son fundamental para continuar en la carrera artística.¡Toda una estrella!