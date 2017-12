Camila Cabello y las 10 veces que mostró más de la cuenta en Instagram

Camila Cabello no puede estar más feliz luego de anunciar que en solo un par de semanas presentará su primer álbum como solista. A la par, la cantante es tratada como una reina en las redes sociales, en especial Instagram, donde sus fans no dejan de recordarle lo bella y sensual que es.

La guapa Camila Cabello es muy activa en las redes y cada vez que puede, trata de engreír a sus seguidores compartiendo sugerentes fotografías, aunque en ocasiones parece haber mostrado más de la cuenta.

Camila Cabello no necesita de topless ni fotos subidas de tono para ganar seguidores. Su belleza latina y su sensualidad son factores determinantes para atraer las miradas por donde quiera que vaya; no obstante, en ocasiones ha mostrado más de la cuenta y las fotos no pasaron desapercibidas.

Si bien mucho de su popularidad se lo debe a su paso por Fifth Harmony, también es cierto que nadie puede dudar de su talento, carisma e innegable belleza que han conquistado a millones en el mundo. ¡Mira las fotos! ¡Toda una imponente mujer!

Datos claves de Camila Cabello

Karla Camila Cabello Estrabao es una cantante y compositora cubano-estadounidense, conocida por haber sido parte del grupo femenino Fifth Harmony.

Cabello y sus compañeras de banda lanzaron un EP y dos álbumes de estudio. El 18 de diciembre de 2016 se anunció su salida del grupo.

