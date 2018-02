Camila Cabello es relacionada con Shawn Mendes por estas imágenes

Unas recientes fotografías donde vemos a Camila Cabello junto a Shawn Mendes han causado conmoción entre sus seguidores. Pues tras la difusión de estas imágenes algunos afirman que los artistas tienen un romance.

En las fotos publicadas en el Instagram de Blast vemos a la intérprete de “Havana” junto al cantante canadiense en una pizzería de Nueva York.

La fotografía que viene dando de qué hablar es una donde vemos a Cabello y a Mendes tomándose de la mano, pero algunos seguidores consideran que no se puede afirmar si se están dando la mano o si simplemente Camila le da algo a Shawn.

En la imagen también podemos ver que Camila Cabello y Shawn Mendes están acompañados de una tercera persona. Pese a las especulaciones los artistas aún no se han manifestado respecto al tema.

Cabe mencionar que Camila Cabello y Shawn Mendes en el 2015 grabaron juntos el tema “I Know What You Did Last Summer”.