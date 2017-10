Bruno Mars enamora a seguidores al cantar 'Just the way you are' en español

El estadounidense Bruno Mars no se cansa de sorprender a sus seguidores. El cantante cantó su clásico tema ‘Just the way you are’ en español, en su más reciente presentación en Puerto Rico.

Bruno Mars participó del ‘One Voice: Somos Live’, concierto preparado para recaudar fondos para los afectados por el huracán María en Puerto Rico, y decidió compartir el momento a través de un video.

“Y quiero gritar que mi mundo gira en tu lugar. Como tú eres yo te voy a amar”, se le escucha decir a Bruno Mars en el videoclip subido a su cuenta de Instagram.

Una vez acabada su interpretación, la pantalla gigante mostraba el mensaje “Te amor Puerto Rico”, un detalle que emocionó a sus seguidores en el recinto.

Cabe mencionar que además de Bruno Mars, otros artistas que colaboraron con la causa fueron Jennifer Lopez y Marc Anthony.