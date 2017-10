Instagram: Bella Hadid vuelve a posar sin ropa interior y deja sin habla a sus fans

Bella Hadid se caracteriza por dejar encantados a sus seguidores de Instagram, ya sea con sus fotos en bikini, con sugerentes prendas o incluso haciendo topless. Es gracias a sus candentes fotografías que la modelo se ha consagrado como una de las celebridades más seguidas en la popular red social.

No obstante, Bella Hadid también sabe cómo sorprender a sus fans en Instagram. Y es que la modelo ha posado en más de una ocasión sin ropa interior. Como no podía ser de otra manera, cada una de las fotos se volvió viral y no dejan de acumular likes.

Con solo 21 años, Bella Hadid dejó de ser una promesa en el mundo del modelaje y se ha convertido en una realidad. La modelo no solo destaca en la pasarela, sino también en las redes sociales donde ya es toda una celebridad.

Solo en Instagram, Bella Hadid cuenta con más de 15 millones de seguidores, quienes están atentos a cada publicación de la celebridad.