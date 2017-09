Belinda rompe en llanto al hablar sobre esta difícil y duro momento

Belinda no pudo contener las lágrimas tras pedir la ayuda de su fans para los damnificados en México, quienes padecieron un terremoto la semana pasada

Muy atenta a los medios y con el fin de hacer llegar su mensaje, la cantante señaló que quiere agradecer a los medios por apoyar a los mexivanos. “En serio estoy muy contenta, estoy muy agradecida, los quiero mucho y pues es un momento difícil, nada más quiero agradecerles el apoyo y el cariño que me han brindado y quiero ayudar a México”, señaló.

Asimismo, evitó hablar de su separación con Criss Angel para dar prioridad a su pedido por los mexicanos. “Lo digo de corazón porque no quiero que México esté pasando por esta situación y veo a toda la gente que está tan necesitada y me rompe el corazón, por eso no quiero usar nada de escándalos ni de nada de esas cosas, porque lo más importante es estar unidos como país y eso es lo que para mí es lo más importa de todo”, señaló Belinda, que no pudo controlar las lágrimas.

“Así que gracias a todos los medio de corazón por el apoyo y sé que vamos a lograr cosas increíbles, estamos empezando, vamos a conseguir más ayuda, vamos a lo mejor y a poder construir casas para las personas que se quedaron sin casa, vamos a ver qué es lo más que podemos hacer ayudando y pues con el corazón y haciendo de verdad desinteresadamente”, finalizó.