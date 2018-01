Belinda dedicó estas emotivas palabras a Dolores O’Riordan tras su repentina partida

Sumamente consternada, Belinda, a través de su cuenta oficial de Instagram, dedicó un post a su ídola Dolores O’ Riordan, vocalista de la banda The Cranberries, quien falleció este último lunes en extrañas circunstancias.

Belinda expresó su dolor indicando que Dolores O’ Riordan fue su inspiración musical y que siempre la recordará con un gran cariño porque ha formado parte de su carrera profesional.

“Una de las mujeres que más me han inspirado, su voz única e irrepetible ha formado parte de los momentos más importantes de mi vida, recuerdos al salir de la escuela escuchando sus canciones. Q.E.P.D. Dolores O’Riordan, Idola!”, publicó la cantante mexicana.

Su post, acompañado de dos grandes canciones de la exintérprete de la banda The Cramberries, ‘Where You’re Gone’ y ‘Ode To My Family’, cuenta con más de 18 mil ‘Me gusta’ y diversos comentarios que apoyan a Belinda.

Muerte de Dolores O’ Riordan

Dolores O Riordan fue una de las cantantes más emblemáticas de los 90. A través de las redes sociales, su representante confirmó la repentina partida de la vocalista de la banda The Cranberries, a sus 46 años.