Belinda es blanco de burlas tras no poder quitarse los lentes de contacto

Belinda se robó la atención de todos sus fans y se convirtió en la burla de las redes sociales luego que compartiera unos videos en Instagram donde la vemos protagonizando un bochornoso momento.

La bella cantante mexicana subió a su Instagram Stories varios clips donde la vemos pasando por un momento de frustración porque no se sabía cómo quitarse los lentes de contacto.

Según contó Belinda en sus videos, intentó por más de dos horas quitarse los lentes y no pudo, hasta que recibió la ayuda de una joven.

En los videos la podemos ver sentada en un rincón del baño, con una bata gris mientras intenta quitarse los lentes de contacto, para ello guiña el ojo y se mete el dedo, pero no lo logra. Tras varios intentos, se da por vencida y la chica que estaba a su lado logra despojarla de los lentes.

“¿Me lo quitaste? Veo igual…”, dijo Belinda cuando le quitaron un lente.

“¡Ay, me estás tocando el ojo! ¿Tú viste como salió? Es que me pone mal que me toques el ojo así “, le dice a la mujer que la asistió.