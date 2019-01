Becky G estaría trabajando en un nuevo álbum y lo anuncia con sensual fotografía

La cantante urbana Becky G no se quiere quedar atrás en materia de proyectos. Tras el lanzamiento de su último sencillo “LBD”, tema que marcó su regreso a la música en inglés, ahora ha dado seña de su nuevo trabajo.

A través de su cuenta de Instagram, Becky G publicó un par de sensuales fotografías donde se luce con un traje color blanco y sin brasier, hecho que sorprendió y se robó los suspiros de sus millones de seguidores.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue la leyenda de la fotografía, donde Becky G escribió: “Hablemos de negocios, ¿Cuándo vamos a hablar de álbumes?”.

La reacción de sus seguidores en Instagram no se hizo esperar y en menos de 24 horas, la publicación de Becky G ya cuenta con más de 842,544 ‘Me Gusta’ y miles de comentarios que más allá de destacar su belleza física le consultan por su nuevo proyecto.

Cabe señalar que esta estrategia de intriga es algo que Becky G realiza de manera constante antes de presentar un nuevo proyecto, tal y como sucedió antes del lanzamiento de “LBD” y su lyric video en YouTube.

Asimismo, pese al lanzamiento de un nuevo tema en inglés, la intérprete aseguró que no es un distanciamiento del género urbano, sino por el contrario, es un crecimiento en su carrera.

“¿Si dejaré lo urbano? De ningún modo. ¡Más presente que nunca! Y eso es lo que realmente quiero que la gente entienda es que no pueden hacer que un artista elija uno u otro, cuando ambos son parte del artista. Ambos lados de la música que creo, el lado español y el lado inglés, son tan fieles a quien soy, y se reflejan entre sí, pero no son lo mismo, y eso me gusta”, señaló Becky G al portal Paper.