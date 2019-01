¿Becky G dejará la música en español? Esto dijo la cantante

La cantante de reguetón Becky G sigue siendo la sensación en todo el mundo. Su último tema “LBD” ha conseguido millones de reproducciones en todo el mundo y marcó un hecho importante con su regreso a la música en inglés; sin embargo esto preocupó a sus seguidores, quienes pensaron que la artista se alejaría de los temas en español.

Ahora, en respuesta a la polémica, Becky G utilizó su cuenta de **Instagram **para aclarar el tema y aseguró que su regreso a la música en inglés era inevitable, pero que no significa que se alejará de la música en español.

Mediante sus historias de Instagram, Becky G dejó un mensaje a sus más de 15.5 millones de seguidores y aclaró cuáles son sus planes a futuro en su carrera artística.

“A mis fans que están preguntando, en mi “LBD” post solamente quería expresar mis sentimientos sobre mi música en inglés, no significa que ya no voy a cantar mi música en español. Se los prometo, tenemos muchas cositas para ustedes este año”, escribió Becky G.

Este es el mensaje que publicó Becky G en Instagram. (Foto: @iambeckyg)

“Siempre he sentido que me encontré artísticamente en mi música en español y tengo tanto amor para esta parte de mí. Les prometo más música en español también, no se preocupen tanto”, agregó en su publicación en Instagram.

Cabe señalar que la intérprete de “Sin Pijama” y “Booty” confirmó su participación en el prestigioso Festival de Viña del Mar, donde se presentará el viernes 1 de marzo junto a Bad Bunny en el escenario de la Quinta Vergara.