Avril Lavigne reaparece con nuevo look tras dos años ausente

Avril Lavigne, la artista que se convirtió en un icono musical en los 2000, acaparó las portadas de diversos medios luego de reaparecer públicamente tras estar ausente dos años.

Es así que Avril Lavigne apareció el fin de semana en una gala en el hotel Beverly Hilton, dejando en claro que continúa siéndole fiel a su dark look.

En sus fotos que publicó en Instagram la vemos muy sonriente ante las cámaras, luciendo un vestido negro con una apertura en la pierna izquierda, el cabello largo y ondeado.

Como se recuerda en el 2015 ella misma confesó que había sido diagnosticada con la enfermedad de Lyme, la cual le causó mucho sufrimiento.

“Sentía que no podía respirar, no podía hablar y no podía moverme. Pensé que estaba muriendo”, dijo entonces a un medio internacional.

Sin embargo, todo aquello quedó atrás, pues la cantautora anunció que se su nuevo álbum estará listo el próximo mes, según indica el sitio E Online.

“Es un disco bastante poderoso (…) he trabajado en esto por tres años. Esta vez puedo decir realmente que lo lanzaré este año”, precisó.